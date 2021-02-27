Пишу информативные и продающие тексты. Преимущества сотрудничества:

-грамотность;

-ответственность;

-пунктуальность;

-высокая читабельность.

Предпочтительные темы:

-закон и право

-медицина и здоровье;

-психология;

-бизнес;

-история;

-литература;

-автомобили.

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