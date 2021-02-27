Пишу информативные и продающие тексты. Преимущества сотрудничества:
-грамотность;
-ответственность;
-пунктуальность;
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Предпочтительные темы:
-закон и право
-медицина и здоровье;
-психология;
-бизнес;
-история;
-литература;
-автомобили.
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Портфолио
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