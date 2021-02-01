Описание для игрового сервера (англ)

$1
КопирайтингЗавершен5 заявок433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать текст-описание для игрового сервера на английском.

Уникальность, грамотность, без копипасты.

Связь через сайт или телега.

Цена указана за 1000 символов.

3 года назад
Eugaa
38 летЛитва
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Elenaelena2407
Елена 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
8 часов назад
3 года назад
$5
1 день
Работа сделана в срок, всё отлично. Приятно иметь дело!
Очень хороший заказчик! Ответил на все вопросы, подробно объяснил , всегда выходил на связь! Рекомендую!