Статьи по теме недвижимости

КопирайтингЗакрыт39 заявок557 просмотров
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Требуется переводить статьи по недвижимости с английского (с Гугл-транслейтом), причёсывать-прилизывать, делать текст лёгким и хорошо читаемым, возможно, добавляя что-то своё.

Сейчас требуется 20 статей, по несколько тысяч знаков каждая.

Укажите, пожалуйста, приблизительные цены, а также примеры ваших текстов, я пришлю несколько вариантов для начала работы заинтересовавшим кандидатам.

Спасибо!

3 года назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад