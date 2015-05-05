sskyba

Сергей sskyba

 
52 годаКанада/Торонто
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • 3D визуализация кухни

    Полностью перестраиваем кухню в доме. Шкафчики, столешница, холодильник, плита, остров посредине, и прочие кухонные вещи - для всего этого надо создать трехмерную модель, чтоб далее попробовать поиграться цветами, и понять, какого цвета все элементы должны ...

    3D-графика23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Статьи по теме недвижимости

    Требуется переводить статьи по недвижимости с английского (с Гугл-транслейтом), причёсывать-прилизывать, делать текст лёгким и хорошо читаемым, возможно, добавляя что-то своё. Сейчас требуется 20 статей, по несколько тысяч знаков каждая. Укажите, пожалуйста, приблизительные цены, а также примеры ваших ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вебсайт для риэлтора на основе Wordpress темы

    Требуется выбрать Wordpress темплейт на templatemonster.com, и адаптировать существующий сайт агента по недвижимости к новому дизайну. Возможно, какую-то графику чуточку поправить. Напишите, пожалуйста, примерные цены (от-до), плюс - есть ли у вас опыт создания сайтов на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 коллажа

    Из нескольких выданных картинок (и более подробных указаний) нужно будет сделать 2 коллажа размерами 360х360 и 1640x856 пикселов. Укажите, пожалуйста, приблизительную цену (хотя бы "от и до"). Спасибо!

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт из шаблона

    Есть несколько шаблонов с TemplateMonster (и чистый HTML/CSS, и Wordpress), и есть стоковые фотографии с хорошем разрешении. Также есть идея, какой сайт (тематика, направление, бизнес-идея) мы хотим создать. От вас, кроме чувства прекрасного, требуется предложить "давайте сделаем ...

    WordPressHTMLCSS
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить графикой Фейсбук-группу

    Есть старый вебсайт с форумом, по мотивам которого мы создаём фейсбук-группу. Требуется симпатично оформить эту страницу ФБ, по мотивам существующего сайта (можно брать любые графические элементы с сайта), либо привнести что-то своё, но чтоб какое-то сходство ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интегрировать платёжные системы к веб-приложению бронирования гостиниц

    Требуется PHP/MySQL программист с опытом интеграции платёжных систем. Есть проект (бронирование отелей), в котором практически всё работает, осталось завершить оплату и записать факт оплаты в БД. Расскажите, пожалуйста, что из проектов подобной сложности вы делали (или вообще ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывести англоязычный сайт в топ гугла

    Требуется проанализировать текущий топ, понять, чего не хватает нашему англоязычному сайту, и заставить гугл его полюбить больше, чем другие сайты. Яндекс и прочие искалки не интересуют. Напишите, пожалуйста, за какие сайты вы брались, какая работа проделана, и ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптировать существующий сайт к телефонам

    Есть сайт (8 простых HTML страниц), который слишком мелко выглядит на телефонах. Надо бы сделать мобильную версию, т.е. сделать заглавной страницей меню-выбор страницы, а далее по клику переходить на нужную страницу, чуточку упрощённую (убрать половину текста ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Починить вёрстку (CSS)

    Вебсайт смотрится хорошо на больших разрешениях (например, 1280х1024), но не сильно хорошо на маленьких (например, 1024х768), центральная панель заезжает за границы экрана - такое ощущение, что где-то абсолютные величины в пикселах прописаны, а надо бы ...

    CSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Система управления парикмахерской на php

    Требуется создать с нуля систему управления и учёта работы парикмахерской. Приблизительное описание. Должны присутствовать: - календарь с возможностью назначить визит клиента (т.е. клиент может назначить визит на какое-то время из доступных), - учёт всех визитов всех клиентов ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интерьера для парикмахерской

    Есть помещение, в которой намечается парикмахерская, есть логотип с цветами компании, под это всё надо набросать несколько вариантов дизайна интерьера (раскраска стен-пола-потолка, ещё что-то). Укажите, пожалуйста, какие-то варианты дизайна, что вы делали, заинтересовавшим кандидатам я пришлю размеры, фотографии ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта и аккаунтов соцсетей

    Есть сайт на кулинарную тематику на Вордпресс-движке (обновляемый практически ежедневно), и аккаунты (к нему же) в ЖЖ, ВК, ФБ, ОК, Твиттере. Требуется: сделать это всё более популярным, чем есть сейчас. Т.е. в плане сайта - больше посещений ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать логотип для парикмахерской

    Нужен изящный и простой логотип (желательно векторный) для салона-парикмахерской, для размещения на сайте, визитках и вывеске над салоном. Фонты очень желательно использовать бы бесплатные (скажем, из google fonts), возможно, с некой обработкой. Текущий логотип и сайт пришлю заинтересовавшимся ...

    Логотип для сайта
    Иллюстрации и Рисунки48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ajax-форма с отображением результатов на карте

    Требуется поисковую форму сайта (весь дизайн уже есть) научить делать ajax-запросы к серверу (серверная часть тоже уже есть) и отображать результаты на карте google maps. Результатами будет список точек с координатами, заголовком, описанием и фотографией (вся ...

    Ajax
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются статьи и новости на кулинарную тематику

    Требуются написание на регулярной основе статей и новостей (возможно, и других материалов) на кулинарную тематику, с привязкой к Москве и России - обзоры ресторанов, выставки, какие-либо события из области кулинарии. Присылайте, пожалуйста, линки, где можно ознакомиться ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать 60-90-секундный ролик о цифровом продукте

    Требуется создать видеоролик об электронном журнале с озвучиванием (желательно женским голосом) и какой-то некопирайтной музыкой на бэкграунде. Указывайте, пожалуйста, линки на ваши предыдущие ролики, а также цену (или диапазон цен, с рассказом от чего цена зависит). Спасибо!

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для продвижения проекта в соц. сетях

    $250

    Ищем активного и целеустремлённого человека, хорошо ориентирующегося в социальных сетях, для удалённой работы по онлайн-продвижению нашего проекта. Опыт работы в поиске рекламодателей не обязателен, но очень приветствуется. Также желательно (но опять же, не обязательно) наличие iPad. Что ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить Wordpress на сайт, сохранив дизайн

    Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также предусмотреть основные текущие элементы ...

    WordPressДизайн сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
JuliaMaltseva
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Поправить несколько элементов в векторном файле
Сергей отличный заказчик! Задания ставит максимально четко и понятно, всегда на связи. Вежлив и приятен в общении. Своевременная оплата. Рекомендую работать с ним! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Спасибо, Юлия, за оперативную и профессиональную работу!
Ответный отзыв
Xammer
Виктор 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Проблема с компонентом Джумлы
Разобрались с проблемой и оплата сразу прошла.
Самые лучшие впечатления, могу рекомендовать как знающего работника и порядочного человека.
Ответный отзыв
work_master
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать существующий сайт к телефонам
Отличный заказчик. Очень чётко поставленные задачи, всегда на связи, быстро проведённая оплата. Рекомендую!
Очень хорошие впечатления, всегда на связи, всё сделано быстро.
Ответный отзыв
Petrovu4
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать лого к вебсайту
Рекомендую как положительного и ответственного работодателя!
Очень хорошо сделано, быстро и профессионально, самые лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Konstantin_Z
Константин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
81 отзыв
$13
10 баллов
9 лет назад
Логотип для журнала
Рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен сотрудничеством, по странному стечению обстоятельств Костя угадывал с первого раза, что именно требуется, определённо талант в своём деле!
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