Полностью перестраиваем кухню в доме. Шкафчики, столешница, холодильник, плита, остров посредине, и прочие кухонные вещи - для всего этого надо создать трехмерную модель, чтоб далее попробовать поиграться цветами, и понять, какого цвета все элементы должны ...
- 3D-графика23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется переводить статьи по недвижимости с английского (с Гугл-транслейтом), причёсывать-прилизывать, делать текст лёгким и хорошо читаемым, возможно, добавляя что-то своё. Сейчас требуется 20 статей, по несколько тысяч знаков каждая. Укажите, пожалуйста, приблизительные цены, а также примеры ваших ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выбрать Wordpress темплейт на templatemonster.com, и адаптировать существующий сайт агента по недвижимости к новому дизайну. Возможно, какую-то графику чуточку поправить. Напишите, пожалуйста, примерные цены (от-до), плюс - есть ли у вас опыт создания сайтов на ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт3 года назад
Из нескольких выданных картинок (и более подробных указаний) нужно будет сделать 2 коллажа размерами 360х360 и 1640x856 пикселов. Укажите, пожалуйста, приблизительную цену (хотя бы "от и до"). Спасибо!Баннеры27 заявокЗакрыт4 года назад
Есть несколько шаблонов с TemplateMonster (и чистый HTML/CSS, и Wordpress), и есть стоковые фотографии с хорошем разрешении. Также есть идея, какой сайт (тематика, направление, бизнес-идея) мы хотим создать. От вас, кроме чувства прекрасного, требуется предложить "давайте сделаем ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
Есть старый вебсайт с форумом, по мотивам которого мы создаём фейсбук-группу. Требуется симпатично оформить эту страницу ФБ, по мотивам существующего сайта (можно брать любые графические элементы с сайта), либо привнести что-то своё, но чтоб какое-то сходство ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый .AI файл (визитка), в котором надо передвинуть несколько элементов, и экспортировать в pdf/jpg.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется PHP/MySQL программист с опытом интеграции платёжных систем. Есть проект (бронирование отелей), в котором практически всё работает, осталось завершить оплату и записать факт оплаты в БД. Расскажите, пожалуйста, что из проектов подобной сложности вы делали (или вообще ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется проанализировать текущий топ, понять, чего не хватает нашему англоязычному сайту, и заставить гугл его полюбить больше, чем другие сайты. Яндекс и прочие искалки не интересуют. Напишите, пожалуйста, за какие сайты вы брались, какая работа проделана, и ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт (8 простых HTML страниц), который слишком мелко выглядит на телефонах. Надо бы сделать мобильную версию, т.е. сделать заглавной страницей меню-выбор страницы, а далее по клику переходить на нужную страницу, чуточку упрощённую (убрать половину текста ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вебсайт смотрится хорошо на больших разрешениях (например, 1280х1024), но не сильно хорошо на маленьких (например, 1024х768), центральная панель заезжает за границы экрана - такое ощущение, что где-то абсолютные величины в пикселах прописаны, а надо бы ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать с нуля систему управления и учёта работы парикмахерской. Приблизительное описание. Должны присутствовать: - календарь с возможностью назначить визит клиента (т.е. клиент может назначить визит на какое-то время из доступных), - учёт всех визитов всех клиентов ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть помещение, в которой намечается парикмахерская, есть логотип с цветами компании, под это всё надо набросать несколько вариантов дизайна интерьера (раскраска стен-пола-потолка, ещё что-то). Укажите, пожалуйста, какие-то варианты дизайна, что вы делали, заинтересовавшим кандидатам я пришлю размеры, фотографии ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на кулинарную тематику на Вордпресс-движке (обновляемый практически ежедневно), и аккаунты (к нему же) в ЖЖ, ВК, ФБ, ОК, Твиттере. Требуется: сделать это всё более популярным, чем есть сейчас. Т.е. в плане сайта - больше посещений ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен изящный и простой логотип (желательно векторный) для салона-парикмахерской, для размещения на сайте, визитках и вывеске над салоном. Фонты очень желательно использовать бы бесплатные (скажем, из google fonts), возможно, с некой обработкой. Текущий логотип и сайт пришлю заинтересовавшимся ...Иллюстрации и Рисунки48 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется поисковую форму сайта (весь дизайн уже есть) научить делать ajax-запросы к серверу (серверная часть тоже уже есть) и отображать результаты на карте google maps. Результатами будет список точек с координатами, заголовком, описанием и фотографией (вся ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуются написание на регулярной основе статей и новостей (возможно, и других материалов) на кулинарную тематику, с привязкой к Москве и России - обзоры ресторанов, выставки, какие-либо события из области кулинарии. Присылайте, пожалуйста, линки, где можно ознакомиться ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать видеоролик об электронном журнале с озвучиванием (желательно женским голосом) и какой-то некопирайтной музыкой на бэкграунде. Указывайте, пожалуйста, линки на ваши предыдущие ролики, а также цену (или диапазон цен, с рассказом от чего цена зависит). Спасибо!Видеомонтаж10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Ищем активного и целеустремлённого человека, хорошо ориентирующегося в социальных сетях, для удалённой работы по онлайн-продвижению нашего проекта. Опыт работы в поиске рекламодателей не обязателен, но очень приветствуется. Также желательно (но опять же, не обязательно) наличие iPad. Что ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также предусмотреть основные текущие элементы ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад