Виталий Бублик Petrovu4Petrovu4
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Более 300-т выполненных проектов. Опыт в SEO - 3 года.
Уважаемые работодатели, просьба предоставлять четкое тз по заданию.
Работаю по предоплате 50%.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Результат получился такой, как и ожидал. Все сделано в сроки и по доступным ценам.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.
$30
10 баллов
9 лет назад
Быстро,качественно и в срок.Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик по всем параметрам. Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
9 лет назад
Действительно профессионал. За несколько часов полностью переделал картинку с нуля.
Ответный отзыв
Работой с Павлом Парфеновым доволен! Заказчик все время на связи, ставит четкие задачи, оплата своевременная.
$6
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую как положительного и ответственного работодателя!
$10
10 баллов
10 лет назад
Адекватный исполнитель. Качественно делает работу! Буду пользоваться услугами еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Точно знает чего хочет. Приятно было работать.