Petrovu4

Виталий Бублик Petrovu4

 
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Более 300-т выполненных проектов. Опыт в SEO - 3 года.

Уважаемые работодатели, просьба предоставлять четкое тз по заданию.

Работаю по предоплате 50%.

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Отзывы заказчиков
vela_
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Баннер на главную страницу сайта
Результат получился такой, как и ожидал. Все сделано в сроки и по доступным ценам.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
wmon1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
2 Флеш баннера
Быстро,качественно и в срок.Рекомендую.
Адекватный заказчик по всем параметрам. Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ppavel13
Павел 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Переделать картинку
Действительно профессионал. За несколько часов полностью переделал картинку с нуля.
Работой с Павлом Парфеновым доволен! Заказчик все время на связи, ставит четкие задачи, оплата своевременная.
Ответный отзыв
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Дополнить gif файл
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Рекомендую как положительного и ответственного работодателя!
Ответный отзыв
neterastudio
Александр 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать подложку для twitter
Адекватный исполнитель. Качественно делает работу! Буду пользоваться услугами еще.
Хороший заказчик. Точно знает чего хочет. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов
от $15
#156
Анимация
2 отзыва
от $15
#46