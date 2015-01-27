Имеется ИМ на phpshop. Все в нем замечательно, кроме 2 вещей. Поиска и размещения заказов. Надо эти две вещи подправить чтобы работали так как я хочу.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Карточка очень простая. Одна картинка и небольшое количество текста. Откуда и брать текст, покажу. Работы очень много. Жду предложений. Цену указывайте за одну карточку в рублях.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Надо сделать ИМ на PHPShop. Был человек который должен был взяться за это дело, но у него сейчас завал с работой. PHPShop есть, есть шаблон на HTML (как сказал человек, он должен прекрасно встать). Надо все собрать ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Поднимал прокси на centos 6 на новом VDS Вроде все как обычно, настраивал по инструкции (сам не сетевик), но что-то не работают. Что-то где-то надо докрутить, самому не хватило мозгов.Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Надо сделать небольшой шаблон для репостов между моими группами. Задание только для тех кто хорошо знаком с зенопостером.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
Нужен специалист по zennoposter который сможет сделать парсер с видеосайта с аниме.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Перенесли сайт с одного домена на другой (были вынужденны это сделать). После переноса люди стали жаловаться что заказывая восстановление пароля, не приходит письмо на почту. Надо починить этот недочетСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Обновить DLE, т.к. уже версия очень старая. Только нужен тот кто хорошо знает DLE, так чтобы ни шаблон на сайте не форум не разъехался.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужен исполнитель который хорошо знаком с DLE и SEO. Суть такова. Имеется сайт сделанный на дле. Шаблон уникальный, но дело в том что человек который делал его похоже плохо знаком с SEO. Надо подправить некоторые вещи ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Перевожу сайт с DLE 10.2 на 10.4 Все практически сделал, только в нескольких местах надо подправить шаблон.Завершен9 лет назад
- $5
Кто-то два дня ломает мой сайт. Сайт на DLE 10.2. Уже сменил все пароли, закрыл регистрацию пользователей, тем не менее продолжают подменять фалы, и делать редирект к себе. Вообщем более подробно расскажу исполнителю.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Полностью переделать картинку, в связи с тем что переделана программа. Адрес картинки http://imgtools.ru/up.png ТЗ предоставлю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
1. Переделать страницу добавления новостей (чтобы вместо новости выводились заголовки). 2. Переделать количество выводимых новостей на странице сделав пагинацию в месте добавления новостей, и в месте вывода новостей.Завершен9 лет назад
- $5
Сделал копию сайта на новый домен. Но почему-то по вылазили некоторые небольшие недочеты которые надо убрать. Такое ощущение что на этом сервере более свежее ПО стоит поэтому некоторые функции в php косячат. Более подробно опишу и покажу ...Завершен9 лет назад
- $5
Нужен плагин для оперы для сайта хостинга картинок. Сайт imgtools.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Надо написать программу для хостинга картинок. Что-то типа clip2net. Чтобы были все такие же функции. Также надо пару плагинов для браузеров. Вообщем более детально в личку.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Сделал копию сайта на новый домен. Но почему-то по вылазили некоторые небольшие недочеты которые надо убрать. Такое ощущение что на этом сервере более свежее ПО стоит поэтому некоторые функции в php косячат. Более подробно опишу и покажу ...Завершен9 лет назад
- $5
Что-то сходу не получилось настроить закуп вечных ссылок на Liex.ru Нужна помощь в настройке, необязательно чтобы это был liex. Главное соотношение цена/качество.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Месяца 3-4 назад переделывали шаблон сайта. Сайт на DLE. Не знаю с этим связано или нет, но все это время идет снижение посещаемости. Хотелось бы чтобы человек хорошо разбирающийся в СЕО сделал аудит с полными рекомендациями что ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад