Ppavel13

Павел Ppavel13

 
46 летРоссия/Новокузнецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение ИМ.

    Карточка очень простая. Одна картинка и небольшое количество текста. Откуда и брать текст, покажу. Работы очень много. Жду предложений. Цену указывайте за одну карточку в рублях.

    Наполнение сайтов40 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ИМ на PHPShop

    $300

    Надо сделать ИМ на PHPShop. Был человек который должен был взяться за это дело, но у него сейчас завал с работой. PHPShop есть, есть шаблон на HTML (как сказал человек, он должен прекрасно встать). Надо все собрать ...

    PHPHTML
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • DLE 9.4 не присылает письма на восстановление пароля.

    $3

    Перенесли сайт с одного домена на другой (были вынужденны это сделать). После переноса люди стали жаловаться что заказывая восстановление пароля, не приходит письмо на почту. Надо починить этот недочет

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить сайт на DLE с учетом SEO

    $25

    Нужен исполнитель который хорошо знаком с DLE и SEO. Суть такова. Имеется сайт сделанный на дле. Шаблон уникальный, но дело в том что человек который делал его похоже плохо знаком с SEO. Надо подправить некоторые вещи ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Закрыть дырку в DLE

    $5

    Кто-то два дня ломает мой сайт. Сайт на DLE 10.2. Уже сменил все пароли, закрыл регистрацию пользователей, тем не менее продолжают подменять фалы, и делать редирект к себе. Вообщем более подробно расскажу исполнителю.

    DLE
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен толчок сайту.

    $50

    Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести изменения на сайте

    $5

    1. Переделать страницу добавления новостей (чтобы вместо новости выводились заголовки). 2. Переделать количество выводимых новостей на странице сделав пагинацию в месте добавления новостей, и в месте вывода новостей.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подправить код сайта после переноса.

    $5

    Сделал копию сайта на новый домен. Но почему-то по вылазили некоторые небольшие недочеты которые надо убрать. Такое ощущение что на этом сервере более свежее ПО стоит поэтому некоторые функции в php косячат. Более подробно опишу и покажу ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • ПО для хостинга картинок.

    $50

    Надо написать программу для хостинга картинок. Что-то типа clip2net. Чтобы были все такие же функции. Также надо пару плагинов для браузеров. Вообщем более детально в личку.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подправить код сайта после переноса.

    $5

    Сделал копию сайта на новый домен. Но почему-то по вылазили некоторые небольшие недочеты которые надо убрать. Такое ощущение что на этом сервере более свежее ПО стоит поэтому некоторые функции в php косячат. Более подробно опишу и покажу ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Аудит сайта.

    $20

    Месяца 3-4 назад переделывали шаблон сайта. Сайт на DLE. Не знаю с этим связано или нет, но все это время идет снижение посещаемости. Хотелось бы чтобы человек хорошо разбирающийся в СЕО сделал аудит с полными рекомендациями что ...

    DLEАудит сайта
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
laravel-vue
Сергей 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Требуется человек, хорошо знающий php
Впечатления от сотрудничества с Павлом - самые приятные. Все прошло быстро, четко, при полном взаимопонимании. Оплата - через две минуты после готовности!
Все очень быстро и профессионально. По окончании работы очень быстро внесли изменения, там где нужна была более тонка настройка. И главный плюс, Сергей постоянно на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Kenars
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
DLE 9.4 не присылает письма на восстановление пароля.
Отличный заказчик всем рекомендую...
Работа выполнена на отлично. Все исправлено. Сайт работает. Рекомендую Михаила как очень ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
gasmram
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Специалист по zennoposter
Комунникабельный заказчик. С самого начала четко поставил задачу! Оплатил в срок! Спасибо большое за сотрудничество!
Все очень быстро и качественно. С zennoposter знаком на отлично. Все сделал как и было заказано.
Ответный отзыв
TamDrun
Носов 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-2)
$25
9 баллов
8 лет назад
Подправить сайт на DLE с учетом SEO
С человеком приятно работать. Грамотная постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую как отличного заказчика!
Все очень быстро. Человек постоянно онлайн. Очень хорошо знаком с dle. Всем рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Задача четкая, общение адекватное, проверка и оплата быстрые. Сотрудничеством доволен.
Не знаю уж кто оставлял негативные отзывы, но я рискнул и не пожалел. Работу сделал очень быстро! Очень рекомендую
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