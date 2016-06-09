Донастроить прокси IPV4

$3
Системное администрированиеЗакрыт8 заявок130 просмотров
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Поднимал прокси на centos 6 на новом VDS

Вроде все как обычно, настраивал по инструкции (сам не сетевик), но что-то не работают.

Что-то где-то надо докрутить, самому не хватило мозгов.

7 лет назад
Ppavel13
Павел 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад