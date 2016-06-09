Безопасный доступ к серверу

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок205 просмотров
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Есть статичный IP через него осуществляется доступ к серверу по RDP. Сервер в домене. Нужно обеспечить безопасность серверу для доступа из вне. 

7 лет назад
GrandResource
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад