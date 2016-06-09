Перенести базу данных на sql на другой сервер

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Добрый день

Есть программа (CAO Faktura Version 1.4.4.243 (09.06.2016)) работает на базе   ЫЙД

Нужно перенести ее с данными на другой сервер на windows 10

Работа через  Teamviewer

7 лет назад
Dekovital
Деннис 
49 летГермания
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад