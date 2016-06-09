Добрый день Есть программа (CAO Faktura Version 1.4.4.243 (09.06.2016)) работает на базе ЫЙД Нужно перенести ее с данными на другой сервер на windows 10 Работа через Teamviewer
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Добрый день Есть программа (CAO Faktura Version 1.4.4.243 (09.06.2016)) работает на базе ЫЙД Нужно перенести ее с данными на другой сервер на windows 10 Работа через Teamviewer
Добрый день Нужен контент-менеджер, работа по наполнению интернет магазина и добавление товаров в немецкий ибей Добавить 400 позиций в интернет магазин ( преста шоп) Добавить около 400 позиций на ибей (редактирование ...
Добрый день Сам проект шаблон магазина http://addons.prestashop.com/demo/FO14539.html Нужно: главный слайдер: 1920*800Три баннера под ним: 575*280Блок из 4-х баннеров в середине страницы, слева направо:420*410, 430*207, 430*207, 860*198Баннер справа: 233*380Широкий внизу: 1310*141Требования и пожелания: ...