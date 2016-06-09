Dekovital

Деннис Dekovital

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Сделать баннеры для магазина (косметика и БАДы)
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Приятное общение и сотрудничество!
Все супер.
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