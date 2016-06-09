Нужно настроить https для доменов От сюда сертификат на несколько доменов https://buy.wosign.com/free/ На сайтах есть также поддомены. Нужно поставить только для доменов. сертификаты есть сервер апач и нгинкс
Помощь системного администратора, vps plesk web host edition confixx
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Нужна помощь системного администратора, знакомого с хостинг-панелями plesk web host edition и confixx. Задача: перенести 30
хостинг-клиентов (сайты, почта, базы данных) со старого vps (confixx) на новый (plesk). Имеется плагин автоматической миграции, корректно работает за исключением одной странности: для каждого клиента создается в качестве основного домен с адресом старого сервера вида web0.vps21122.alfahosting-vps.de http://c2n.me/3BKrtAl при удалении такого домена (на котором нет ни сайта, ни почты) в панели plesk одновременно удаляются все "нормальные" домены клиента.
Способа этого избежать я не нашел. Оптимальным решением было бы разобраться в конфигурации / особенностях работы plesk и подменить недействительный системный домен основным доменом клиента, после чего удалить системные домены. Также рассматриваю вариант ручного / полуручного переноса информации без использования функции автоматической миграции.
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