Помощь системного администратора, vps plesk web host edition confixx

Нужна помощь системного администратора, знакомого с хостинг-панелями plesk web host edition и confixx. Задача: перенести 30

хостинг-клиентов (сайты, почта, базы данных) со старого vps (confixx) на новый (plesk). Имеется плагин автоматической миграции, корректно работает за исключением одной странности: для каждого клиента создается в качестве основного домен с адресом старого сервера вида web0.vps21122.alfahosting-vps.de http://c2n.me/3BKrtAl при удалении такого домена (на котором нет ни сайта, ни почты) в панели plesk одновременно удаляются все "нормальные" домены клиента.

Способа этого избежать я не нашел. Оптимальным решением было бы разобраться в конфигурации / особенностях работы plesk и подменить недействительный системный домен основным доменом клиента, после чего удалить системные домены. Также рассматриваю вариант ручного / полуручного переноса информации без использования функции автоматической миграции.