Настроить отправку почты на VDS хостинге

Требуется помощь человека с опытом установки и настройки сервера Maincraft. Кроме это потребуется консультация по возникшим вопросам и по списку плагинов и модов. Задачи: 1. Настройка хостинга (вдруг чего не хватает). Вы говорите требования, я пишу тикет в ...