Настроить отправку почты на VDS хостинге

Системное администрированиеЗавершен8 заявок161 просмотр
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Надо чтобы письма не попадали в спам и не фильтровались почтовыми системами. Проверить домен на попадание в спам списки и удалить запись о домене из этих списков.

Характеристики сервера:

Apache 2.4.10-10+deb8u4

7 лет назад
kpn-13
Павел 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и профессионально. Благодарю за оказанные услуги!
приятный адекватный заказчик