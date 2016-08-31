Настроить отправку почты на VDS хостинге

Настроить KaraFun, Encore Karaoker на ноутбуке микрофон не производит голос на колонках - может он одновременно не может его играть и пускать на синтезатор? Свой голос в колонках не слышно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо чтобы письма не попадали в спам и не фильтровались почтовыми системами. Проверить домен на попадание в спам списки и удалить запись о домене из этих списков.
Характеристики сервера:
Apache 2.4.10-10+deb8u4
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