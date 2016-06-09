Настроить KaraFun, Encore Karaoker на ноутбуке

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить KaraFun, Encore Karaoker на ноутбуке

микрофон не производит голос на колонках - может он одновременно не может его играть и пускать на синтезатор? Свой голос в колонках не слышно!

7 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов