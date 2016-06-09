Добрый день Есть программа (CAO Faktura Version 1.4.4.243 (09.06.2016)) работает на базе ЫЙД Нужно перенести ее с данными на другой сервер на windows 10 Работа через Teamviewer
Настроить KaraFun, Encore Karaoker на ноутбуке
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Настроить KaraFun, Encore Karaoker на ноутбуке
микрофон не производит голос на колонках - может он одновременно не может его играть и пускать на синтезатор? Свой голос в колонках не слышно!
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