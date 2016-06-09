Нужно настроить https для доменов

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок182 просмотра
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Нужно настроить https для доменов

От сюда сертификат на несколько доменов https://buy.wosign.com/free/

На сайтах есть также поддомены.

Нужно поставить только для доменов.

сертификаты есть

сервер апач и нгинкс

7 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад