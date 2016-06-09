Надо чтобы письма не попадали в спам и не фильтровались почтовыми системами. Проверить домен на попадание в спам списки и удалить запись о домене из этих списков. Характеристики сервера: Apache 2.4.10-10+deb8u4
Установка и настройка Frebsd/Centos+nginx+php5-fpm, настроить сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек имеющий опыт настройки серверов подобной конфигурации. Когда пытаюсь ставить сам постоянно вылезают косяки, которые отнимают много времени по неопытности.
К php5 обязательно нужны сокеты, ctype, curl, libxml, mysqli, поддержка ssl, набор библиотек я дам. Предпочтительные настройки для Nginx тоже (лимиты, кеширование).
phpmyadmin, отдельный хост я дам.
если какую нибудь удобную бесплатную панельку получится прикрутить, будет супер. Вроде есть для связки nginx+php-fpm.
В общем, задача настроить полноценный вебсервер и без глюков.
Как в дополнение (это можно и потом) настроить копирование бекапов на другой сервер.
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