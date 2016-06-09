Установка и настройка Frebsd/Centos+nginx+php5-fpm, настроить сервер

Нужен человек имеющий опыт настройки серверов подобной конфигурации. Когда пытаюсь ставить сам постоянно вылезают косяки, которые отнимают много времени по неопытности.

К php5 обязательно нужны сокеты, ctype, curl, libxml, mysqli, поддержка ssl, набор библиотек я дам. Предпочтительные настройки для Nginx тоже (лимиты, кеширование).

phpmyadmin, отдельный хост я дам.

если какую нибудь удобную бесплатную панельку получится прикрутить, будет супер. Вроде есть для связки nginx+php-fpm.

В общем, задача настроить полноценный вебсервер и без глюков.

Как в дополнение (это можно и потом) настроить копирование бекапов на другой сервер.