Установка и настройка Frebsd/Centos+nginx+php5-fpm, настроить сервер

Системное администрированиеЗакрыт16 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек имеющий опыт настройки серверов подобной конфигурации. Когда пытаюсь ставить сам постоянно вылезают косяки, которые отнимают много времени по неопытности.

К php5 обязательно нужны сокеты, ctype, curl, libxml, mysqli, поддержка ssl, набор библиотек я дам. Предпочтительные настройки для Nginx тоже (лимиты, кеширование).

phpmyadmin, отдельный хост я дам.

если какую нибудь удобную бесплатную панельку получится прикрутить, будет супер. Вроде есть для связки nginx+php-fpm.

В общем, задача настроить полноценный вебсервер и без глюков. 

Как в дополнение (это можно и потом) настроить копирование бекапов на другой сервер. 

 

PHPNginxCentOS
7 лет назад
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад