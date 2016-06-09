Перенести сайт с одного хостинга на другой wp + https

На самом деле не все так просто как казалось бы. Залить базу. Залить файлы и я могу.

Но тут мешается https.

Сайт работал на одном хостинге с https. Сайт на wp повторюсь.

Решили перенести. Упаковали базу, упакавали файлы, перенесли.

Про https забыли.

Сайт не запускается, выдёт ошибку.

Заказали бесплатный сертификат на хостинге. Установили.

Сайт не запускается.

Так вот надо его запустить.

Сейчас там работают старая версия сайта, её нельзя потереть.

Надо поднять новый сайт который был на wp.