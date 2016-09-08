Оптимизатор проекта (сервера)

Системное администрированиеЗавершен7 заявок133 просмотра
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Добрый день.

Есть проект на сервере reg.ru.

Надо оптимизировать работу по железу.

Возможно перенести и настроить проект на облаке.

Технологии разработки классические.

Жду предложений экспертов в данной нише

7 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Все отлично. Сайт начала работать в разы быстрее. Стали на обслуживание. Что понравилось - что вопросы решались и в 6.30 утра и в воскресение. Спасибо большое что так относитесь к своей работе
Спасибо за работу!