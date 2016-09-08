Оптимизатор проекта (сервера)

На самом деле не все так просто как казалось бы. Залить базу. Залить файлы и я могу. Но тут мешается https. Сайт работал на одном хостинге с https. Сайт на wp повторюсь. Решили перенести. Упаковали базу, упакавали файлы, ...
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Добрый день.
Есть проект на сервере reg.ru.
Надо оптимизировать работу по железу.
Возможно перенести и настроить проект на облаке.
Технологии разработки классические.
Жду предложений экспертов в данной нише
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