Нужен толчок сайту.

Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень хорошо разбирается в SEO. Сайт находится по многим запросам в ПС, но никак не получается вылезти на хорошие позиции. Вообщем все остальное обсуждать будем в личке. Указанный бюджет готов платить ежемесячно за вашу работу и помощь в работе над сайтом.