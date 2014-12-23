Нужен толчок сайту.

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки288 просмотров
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Вообщем имеется сайт. Имелся на нем хороший трафик. Но постепенно стал сильно проседать. Был сделан уникальный дизайн, проведен аудит. Выявленные ошибки исправлены. Но что-то как-то не очень ему стало легче. Поэтому нужен человек который очень хорошо разбирается в SEO. Сайт находится по многим запросам в ПС, но никак не получается вылезти на хорошие позиции. Вообщем все остальное обсуждать будем в личке. Указанный бюджет готов платить ежемесячно за вашу работу и помощь в работе над сайтом.

9 лет назад
Ppavel13
Павел 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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