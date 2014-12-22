Продвижение интернет-магазина Медтехники

Нужно продвинуть существующий сайт. Тематика - оптовая продажа соли. ТОП 10 Яндекс и ТОП 10 Google.
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Хочу найти исполнителя для сео-продвижения интернет-магазина www.tiamo.od.ua
Предварительно по рекомендациям выбрал 1 компанию, но пытаюсь найти компромисс, возможно кто-то будет чуть дешевле либо с бОльшим опытом в сфере продвижения похожей тематики.
Причины моего выбора:
1) Исполнитель попросил 4000 грн
2) Он продвигал медтехнику, моего конкурента
Ключи приведу ниже. Не граждан Украины не рассматриваю. Выше 4000 не интересно.
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