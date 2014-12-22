Продвижение интернет-магазина Медтехники

$225
Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу найти исполнителя для сео-продвижения интернет-магазина www.tiamo.od.ua

Предварительно по рекомендациям выбрал 1 компанию, но пытаюсь найти компромисс, возможно кто-то будет чуть дешевле либо с бОльшим опытом в сфере продвижения похожей тематики.

Причины моего выбора:

1) Исполнитель попросил 4000 грн

2) Он продвигал медтехнику, моего конкурента

Ключи приведу ниже. Не граждан Украины не рассматриваю. Выше 4000 не интересно.

дарсонваль Одесса

купить дарсонваль в Одессе

небулайзер купить Одесса

ИРРИГАТОР WATERPIK

антипролежневый матрас

ингалятор купить Одесса

купить дермалайт 80

небулайзер Одесса

купить противопролежневый матрас

дарсонваль корона премиум

дарсонваль корона купить

Ходунки для инвалидов

дарсонваль заказать

матрас противопролежневый

тест полоски акку чек перформа

тест полоски акку чек актив

купить инвалидную коляску в Одессе

инвалидная коляска Одесса

тест полоски one touch ultra

купить dermalight 80

купить инвалидную коляску

тест полоски one touch select

купить массажный стол

кварцевая лампа купить

ингалятор цена

купить бактерицидную лампу

купить инвалидную коляску

инвалидная коляска 

медицинская кровать

функциональная кровать 

9 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад