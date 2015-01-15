Составить сематическое ядро

Поисковые системы (SEO)Завершен19 заявок272 просмотра
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Нужно полностью оптимизировать сайт, составить сематическое ядро, подбор описания и ключевых слов.

9 лет назад
mortgou
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$80
4 дня
Василий сделал все как и договаривались, правда праздники помешали, новый год как никак, немного затянул. О результате писать рано, время покажет. Остается только ждать хороших результатов)))
Оплата вовремя, хорошая постановка задачи, коммуникация на высшем уровне. Спасибо, что доверились мне!
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