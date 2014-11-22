Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Значит работа будет такая, есть сайт мониторинг (это пример) http://obmen.myforexlife.ru, посмотрите пожалуйста на него внимательно, видите в центре обменники? В этой таблице есть пункт "Отзывы" наводим на любой из них и жмем, ...