mortgou

Нелюбин mortgou

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переделать скрипт

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Значит работа будет такая, есть сайт мониторинг (это пример) http://obmen.myforexlife.ru, посмотрите пожалуйста на него внимательно, видите в центре обменники? В этой таблице есть пункт "Отзывы" наводим на любой из них и жмем, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно переделать страницу отзывов на мониторинге обменников

    Сайт мониторинг обменных пунктов, плагин от бест-курс если кто слышал. Нужно переделать страницу о обменном пункте. Пример страницы http://demo.best-curs.info/monitoring/?details=82 сделать нужно страницу например http://demo.best-curs.info/блаблабла/ и что бы в ней можно было добавить фото, комментарии можно было цитировать. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать несколько статей на тему обмена валют

    Здравствуйте. Для мониторинга обменных пунктов, требуется написать несколько уникальный статей по направлению обмена электронных валют и сделать их размножение. Прошу делать свои ставки, если Вы действительно уверены что сможете справиться с заданием. Спасибо за внимание.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Качественные вечные беклинки

    Нужны качественные бэки для сайта Форекс тематики, если есть человек который занимался продвижением сайтов, методом наращивания качественных пузомерок, отпишитесь и изложите свою цену и предоставьте качеств о своих работ. Если нас все устроит, мы будет ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновление контента

    Здравствуйте. Имеется сайт Мониторинг обменных пунктов, нужен скрипт, с помощью которого сайт будет обновляется через каждые (например 30 секунд) без перезагрузки, с помощь AJAX. Он нужен для обновления курсов в режиме реального времени. Кто возьмется, ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка уже готового шаблона сайта

    Здравствуйте. Нужна верстка шаблона на wordpress, сам шаблон есть нужно только кое что поправить, а именно: шапку, кнопки и еще кое какие мелочи. Дизайн измененный уже есть в PSD формате. Для редактирования я предоставлю сам ...

    WordPressВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменить дизайн сайта

    Имеется шаблон wordpress для мониторинга обменников, нужно для него переделать дизайн примерно как на этом сайте http://www.bestchange.ru/ только цвет можно немножко другой подобрать, ну чтобы он сочетался и смотрелся красиво. Кто возьмется вышлю сам шаблон ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт для онлайн обновления валют

    Здравствуйте. Имеется сайт Мониторинг обменных пунктов, работает на движке wordpress вместе с плагином этого мониторинга обменников. Задача такая, при выборе определенной валюты обмена отдаете/получаете, например wmz на wmu указана цена, она не обновляется до тех ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Составить сематическое ядро
Оплата вовремя, хорошая постановка задачи, коммуникация на высшем уровне. Спасибо, что доверились мне!
Василий сделал все как и договаривались, правда праздники помешали, новый год как никак, немного затянул. О результате писать рано, время покажет. Остается только ждать хороших результатов)))
Ответный отзыв
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка уже готового шаблона сайта
Приятно было сотрудничать с Игорем. Человек знает, что ему нужно. Четко поставленная задача, оперативная связь и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект. Рекомендую!
Владислав Очень качественно и грамотно выполнил свою работу, даже не ожидал, всем рекомендую, не пожалеете.
Ответный отзыв
Pow_design
Евгений 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Изменить дизайн сайта
Отличный заказчик, своевременная оплата, рекомендую всем.
Очень хороший исполнитель, терпеливый, выслушал все мои прихоти и сделал как мне нужно, РЕКОМЕНДУЮ!!!
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