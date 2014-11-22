Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Значит работа будет такая, есть сайт мониторинг (это пример) http://obmen.myforexlife.ru, посмотрите пожалуйста на него внимательно, видите в центре обменники? В этой таблице есть пункт "Отзывы" наводим на любой из них и жмем, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать скрипт мониторинга обменных пунктов, если кто знает оставляйте пожалуйста заявки и цены, все вопросы в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт мониторинг обменных пунктов, плагин от бест-курс если кто слышал. Нужно переделать страницу о обменном пункте. Пример страницы http://demo.best-curs.info/monitoring/?details=82 сделать нужно страницу например http://demo.best-curs.info/блаблабла/ и что бы в ней можно было добавить фото, комментарии можно было цитировать. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт мониторинг обменных пунктов, плагин от бест-курс если кто слышал. В общем нужно переделать страницу о обменном пункте. Жду ваших предложений. Сайт в личку)))Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Для мониторинга обменных пунктов, требуется написать несколько уникальный статей по направлению обмена электронных валют и сделать их размножение. Прошу делать свои ставки, если Вы действительно уверены что сможете справиться с заданием. Спасибо за внимание.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужны качественные бэки для сайта Форекс тематики, если есть человек который занимался продвижением сайтов, методом наращивания качественных пузомерок, отпишитесь и изложите свою цену и предоставьте качеств о своих работ. Если нас все устроит, мы будет ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно полностью оптимизировать сайт, составить сематическое ядро, подбор описания и ключевых слов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Для сайта мониторинг обменников, нужно подправить скрипт обновления валют. Все подробности в личку)))Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Имеется сайт Мониторинг обменных пунктов, нужен скрипт, с помощью которого сайт будет обновляется через каждые (например 30 секунд) без перезагрузки, с помощь AJAX. Он нужен для обновления курсов в режиме реального времени. Кто возьмется, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужна верстка шаблона на wordpress, сам шаблон есть нужно только кое что поправить, а именно: шапку, кнопки и еще кое какие мелочи. Дизайн измененный уже есть в PSD формате. Для редактирования я предоставлю сам ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется шаблон wordpress для мониторинга обменников, нужно для него переделать дизайн примерно как на этом сайте http://www.bestchange.ru/ только цвет можно немножко другой подобрать, ну чтобы он сочетался и смотрелся красиво. Кто возьмется вышлю сам шаблон ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Имеется сайт Мониторинг обменных пунктов, работает на движке wordpress вместе с плагином этого мониторинга обменников. Задача такая, при выборе определенной валюты обмена отдаете/получаете, например wmz на wmu указана цена, она не обновляется до тех ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад