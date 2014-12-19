Составить СЯ, ТЗ для оптимизатора, Title, H1

Здравствуйте.

Необходимо составить семантическое ядро для сайта фирмы, которая производит и продает мягкую мебель.

Затем запросы из семантического ядра необходимо распределить по страницам, составить ТЗ для оптимизатора с указанием объема текста на каждую страницу и количества ключевых запросов, которые необходимо использовать. Также необходимо составить для каждой страницы Title и H1.

По приблизительным подсчетам, получится около 400 поисковых запросов и около 70 страниц.

Указывайте, пожалуйста, приблизительную цену и срок выполнения работы.

Спасибо.