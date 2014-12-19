Составить СЯ, ТЗ для оптимизатора, Title, H1

Нужен исполнитель работающий кей-коллектором! Просмотреть по всем "маскам" по тематике, далее разложить по категориям. Подробности в прикрепленном файле! Указывайте в заявке стоимость вашей работы! Всем спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо составить семантическое ядро для сайта фирмы, которая производит и продает мягкую мебель.
Затем запросы из семантического ядра необходимо распределить по страницам, составить ТЗ для оптимизатора с указанием объема текста на каждую страницу и количества ключевых запросов, которые необходимо использовать. Также необходимо составить для каждой страницы Title и H1.
По приблизительным подсчетам, получится около 400 поисковых запросов и около 70 страниц.
Указывайте, пожалуйста, приблизительную цену и срок выполнения работы.
Спасибо.
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