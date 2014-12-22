Нужно продвинуть существующий сайт. Тематика - оптовая продажа соли. ТОП 10 Яндекс и ТОП 10 Google.
Яндекс-метрика: построить воронку продаж на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сообщить порядок действий и места постановки возможных маркеров на сайте www.regberry.ru
Воронка продаж должна давать понимание сколько из общего числа зашедших и не залогиненных на сайте пользователей дошли до финального комплекта документов, т.е.:
1. сколько ушло в регистрацию (поп-ап входа c2n.me/39ftZUG и страница www.regberry.ru/user) и с каких страниц (особенно на поп-ап c2n.me/39ftZUG – чтобы видно было, на какой страницы с поп-апом c2n.me/39ftZUG лучшие показатели входа, а на какой худшие)
2. сколько потерялось с формы регистрации (с поп-апа c2n.me/39ftZUG и www.regberry.ru/user)
3. сколько прошло в личный кабинет
4. сколько из личного кабинета дошли до финальных документов ООО или ИП
5. по тем, кто не дошёл до конца, данные, откуда они отвалились и куда/как отвалились (перешли на другую страницу regberry или вовсе вышли) – т.е. конкретика по каждому шагу мастера подготовки документов
6. куда ушли с последнего шага.
Обсуждаемо. Пишите.
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