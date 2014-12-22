Яндекс-метрика: построить воронку продаж на сайте

Требуется сообщить порядок действий и места постановки возможных маркеров на сайте www.regberry.ru

Воронка продаж должна давать понимание сколько из общего числа зашедших и не залогиненных на сайте пользователей дошли до финального комплекта документов, т.е.:

1. сколько ушло в регистрацию (поп-ап входа c2n.me/39ftZUG и страница www.regberry.ru/user) и с каких страниц (особенно на поп-ап c2n.me/39ftZUG – чтобы видно было, на какой страницы с поп-апом c2n.me/39ftZUG лучшие показатели входа, а на какой худшие)

2. сколько потерялось с формы регистрации (с поп-апа c2n.me/39ftZUG и www.regberry.ru/user)

3. сколько прошло в личный кабинет

4. сколько из личного кабинета дошли до финальных документов ООО или ИП

5. по тем, кто не дошёл до конца, данные, откуда они отвалились и куда/как отвалились (перешли на другую страницу regberry или вовсе вышли) – т.е. конкретика по каждому шагу мастера подготовки документов

6. куда ушли с последнего шага.

Обсуждаемо. Пишите.