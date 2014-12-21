Снять яндекс фильтр за агрессивную рекламу

Здравствуйте.

Уже сбились с ног в поисках рекламы за которую пессимизирует Яндекс. Нужен человек который сможет проанализировать сайт и выявить агрессивную рекламу за которую наказывает Яндекс.

Ссылка на сайт: http://bit.ly/1Coceai

Последний ответ от платона:

В настоящий момент Ваш сайт ранжируется в результатах поиска с ограничениями со стороны алгоритмов, т.к. на его страницах были выявлены назойливые виды рекламы. К таким видам рекламы относятся, например, попандеры, кликандеры, редиректы родительского окна. В Поиск также внедрены методы распознавания шокирующей рекламы и обманных уведомлений. Возможно, страницы с подобными элементами были размещены на сайте без Вашего ведома.

Более подробную информацию по этой ситуации Вы можете найти в нашем блоге: http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=19327

Когда проблема будет устранена, Ваш сайт сможет со временем восстановить позиции в результатах поиска по интересующим Вас запросам автоматически.

Спасибо