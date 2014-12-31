СЯ,ТЗ для копирайтера.

1)Нужно составить ся, тематика промышленное оборудование (тали,лебедки и т.п.). Ключевики не только из вордстат, но и гугл,майл, конкуренты и т.п. Структура сайта во вложении.

2)затем составить подробное тз для копирайтера с указанием и объемом ключевых слов. Желаемый объем текстов- указан в файле со структурой сайта.

3)Так же для каждого раздела/страницы составить h1, title и желательно description.

Оплата WMR, ЯД по факту выполнения работы. Либо безопасные сделки,протекция по коду. Не устраивают варианты оплаты- не тратим время мое и Ваше.

Срок выполнения и адекватную стоимость указываем в заявке. В лс заявки не принимаются.

P.S. В списке ТРИ задачи- на части не делятся, соответственно нужен человек для выполнения всех обозначенных задач