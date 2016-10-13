laravel-vue

Сергей laravel-vue

 
41 годУкраина/Чернигов
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка веб-приложений любой сложности

Веб-программист с 10-летним стажем.

Серверные технологии: PHP/Laravel, MySQL

Клиентские: HTML, CSS, JavaScript/jQuery/AngularJS/Vuejs

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
Ppavel13
Павел 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Требуется человек, хорошо знающий php
Все очень быстро и профессионально. По окончании работы очень быстро внесли изменения, там где нужна была более тонка настройка. И главный плюс, Сергей постоянно на связи. Всем рекомендую!
Впечатления от сотрудничества с Павлом - самые приятные. Все прошло быстро, четко, при полном взаимопонимании. Оплата - через две минуты после готовности!
Ответный отзыв
3499991
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Доработка проекта на CodeIgniter
Работали с Сергеем над проектом, все поставленные задачи он выполнил. Дальнейшее сотрудничество приостановлено так как имеются разногласия в том какой функционал нам нужен и каким он его хочет сделать.
Все прошло замечательно: постановка задач, согласование, выяснение спорных вопросов... все четко, и на должном уровне... Очень чуткий и отзывчивый заказчик.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
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