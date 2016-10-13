Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Все очень быстро и профессионально. По окончании работы очень быстро внесли изменения, там где нужна была более тонка настройка. И главный плюс, Сергей постоянно на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Впечатления от сотрудничества с Павлом - самые приятные. Все прошло быстро, четко, при полном взаимопонимании. Оплата - через две минуты после готовности!
$250
10 баллов
7 лет назад
Работали с Сергеем над проектом, все поставленные задачи он выполнил. Дальнейшее сотрудничество приостановлено так как имеются разногласия в том какой функционал нам нужен и каким он его хочет сделать.
Ответный отзыв
Все прошло замечательно: постановка задач, согласование, выяснение спорных вопросов... все четко, и на должном уровне... Очень чуткий и отзывчивый заказчик.
Веб-программирование
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
#728