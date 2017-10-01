Исполнитель просто пропал в определённый момент, скрыл аккаунт и удалился из всех месенджеров где производилась коммуникация. Предоставили все исходники для работы и помогали в развёртке проекта, но работы так и не были начаты, но было потрачено драгоценное время. Поведение и сама ситуация осталась без объяснений. Заранее предупредили, что будем вынуждены прекратить работу если не выйдет на связь, ждали 3 дня.