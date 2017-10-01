Качественная валидная кроссбраузерная вёрстка сайтов: HTML5, CSS3, JQuery
Кроссбраузерная верстка:
1. Фиксированная / резиновая / адаптивная;
2. Интерактивные страницы с применением JS / JQuery;
3. HTML5, CSS3;
4. Кроссбраузерность.
Навыки/технологии:
- HTML5
- CSS3
- SASS (SCSS)
- LESS
- Bootstrap
- Pug (Jade)
- NPM
- Gulp
- Bower
- Javascript
- JQuery
- AJAX
- GoogleMaps API
Опыт - 2 года. Всегда в срок выполненная работа в соответствии со всеми требованиями заказчика, гарантия качества. Выполненные работы доступны по адресу: https://work-master.000webhostapp.com/portfolio-site/
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка Landing-page147 просмотров
- Вёрстка фиксированного сайта125 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$600
2 балла
6 лет назад
Исполнитель просто пропал в определённый момент, скрыл аккаунт и удалился из всех месенджеров где производилась коммуникация. Предоставили все исходники для работы и помогали в развёртке проекта, но работы так и не были начаты, но было потрачено драгоценное время. Поведение и сама ситуация осталась без объяснений. Заранее предупредили, что будем вынуждены прекратить работу если не выйдет на связь, ждали 3 дня.
$230
10 баллов
6 лет назад
Отлично выполненная работа — все в срок, грамотно, качественно и аккуратно. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Четкие требования и понятные задачи, всегда на связи. Оплата всегда вовремя. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$90
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством довольна. Работа выполнена в срок и на достойном уровне.
Ответный отзыв
Отлично поработали — четкие указания, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
HTML-верстка
22 отзыва(-1)
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга