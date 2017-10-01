work_master

Максим Чернецкий work_master

 
32 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная валидная кроссбраузерная вёрстка сайтов: HTML5, CSS3, JQuery

Кроссбраузерная верстка: 

1. Фиксированная / резиновая / адаптивная; 

2. Интерактивные страницы с применением JS / JQuery;

3. HTML5, CSS3;

4. Кроссбраузерность.

Навыки/технологии:

- HTML5

- CSS3

- SASS (SCSS)

- LESS

- Bootstrap

- Pug (Jade)

- NPM

- Gulp

- Bower

- Javascript

- JQuery

- AJAX

- GoogleMaps API

   Опыт - 2 года. Всегда в срок выполненная работа в соответствии со всеми требованиями заказчика, гарантия качества. Выполненные работы доступны по адресу: https://work-master.000webhostapp.com/portfolio-site/

JavascriptHTMLBootstrapjQueryAjaxSCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Переделать верстку в адаптивную
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Адптивнее сайт + скорость сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zii
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов
$600
2 балла
6 лет назад
Унификация Вёрстки двух крупных сайтов.
Исполнитель просто пропал в определённый момент, скрыл аккаунт и удалился из всех месенджеров где производилась коммуникация. Предоставили все исходники для работы и помогали в развёртке проекта, но работы так и не были начаты, но было потрачено драгоценное время. Поведение и сама ситуация осталась без объяснений. Заранее предупредили, что будем вынуждены прекратить работу если не выйдет на связь, ждали 3 дня.
akimov_andrey
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$230
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка интернет-магазина
Отлично выполненная работа — все в срок, грамотно, качественно и аккуратно. Мои рекомендации!
Четкие требования и понятные задачи, всегда на связи. Оплата всегда вовремя. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
JuliaShamray
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта визитки
Сотрудничеством довольна. Работа выполнена в срок и на достойном уровне.
Отлично поработали — четкие указания, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
22 отзыва(-1)
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга