Верстка и натяжка лендинга на Wordpress

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Закрыт17 заявок233 просмотра

Здравствуйте. Требуется адаптивная верстка и натяжка макета лендинга на Wordpress. Скриншот в приложении. Для фильтра допускается применить любой jquery-плагин. Обязательно прикрепляйте примеры своих работ (лендингов) на вордпресс, указывайте срок/стоимость и оставляйте скайп. Спасибо.

jQueryWordPress
8 лет назад
work_master
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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