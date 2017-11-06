Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции. На данный момент нужно: Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев. ...
Фронтенд-разработчик на доработку сайта интернет-магазина
Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы.
Необходим специалист со следующими познаниями на навыками:
- Опыт верстки более 3 лет
- HTML5 + CSS3
- Хорошее знание CSS3! (Flexbox, трансформации и анимации)
- Опыт работы с grid CSS фреймворками (Bootstrap, Foundation и т.д.)
- Знание SASS или LESS + работа с сборщиками Gulp или Grunt (это экономит время)
- Верстка адаптива под ЛЮБЫЕ разрешения до 4 айфона включительно (портерт/лендскейп).
- Верстка по БЭМу
- Отличное знание JS и в частности jQuery, опыт работы с jQuery UI
- Любовь к деталям. У всего, на что можно нажать, должны быть плавные ховеры и фокусы.
- Красивый код
- Умение работать с git
Плюсом также будет:
- опыт работы с клиентскими фреймворками (Angular, backbone, react)
- приветствуется знание PHP на уровне написания отправки писем и тд.
- опыт работы в команде
- шаблонизаторы Twig, Smarty.
- работа в проектах, написанных на фреймворках (Laravel, Symfony)
- знание английского (на уровне чтения тех. документации)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть макет мобильной версии, нужно его сверстать.Завершен8 лет назад
- $350
Всем привет! Задача: – сверстать 10 страниц – адаптив 320-1280 – все скрипты (слайдеры и прочее) Что имеем: – макеты для ПК – макеты для смартфонов ...HTML-верстка61 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $7
Здравствуйте Требуется делать изменить дизайн, форму и функциональности меню, футера и каталога в левом сайдбаре. P.s. огромное пожелание: без каких либо готовых программ и плагин. Срок: 1 день Бюджет – небольшой, ...Завершен8 лет назад
- $55
Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю, на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – ...Завершен8 лет назад
Верстка должна быть выполнена с использованием css-препроцессоров (sass, less) При верстке допускается использование библиотеки jQuery и библиотек, работающих на jquery. Необходимо сделать валидацию формы на стороне клиента. Страница должна адекватно отображаться на всех разрешениях от 1920px до 320px. Верстка ...Завершен7 лет назад
Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников. Сделать 2 рассылки по этим базам. Пишите срок и стоимость. Макет письма есть в HTML. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Верстка лендинга жилого комплекса. Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки. PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету. ...Завершен7 лет назад
Добрый день, для рассылки требуется сверстать письмо на основании псд макета. Картинку прикрепляю. Пишите срок и цену. Спасибо, буду рад каждой заявке.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно сверстать адаптивный сайт, состоящий из 3 страниц. Укажите, пожалуйста, стоимость. Макет прикреляю.HTML-верстка55 заявокЗакрыт7 лет назад