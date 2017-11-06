Фронтенд-разработчик на доработку сайта интернет-магазина

Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы.

Необходим специалист со следующими познаниями на навыками:

- Опыт верстки более 3 лет

- HTML5 + CSS3

- Хорошее знание CSS3! (Flexbox, трансформации и анимации)

- Опыт работы с grid CSS фреймворками (Bootstrap, Foundation и т.д.)

- Знание SASS или LESS + работа с сборщиками Gulp или Grunt (это экономит время)

- Верстка адаптива под ЛЮБЫЕ разрешения до 4 айфона включительно (портерт/лендскейп).

- Верстка по БЭМу

- Отличное знание JS и в частности jQuery, опыт работы с jQuery UI

- Любовь к деталям. У всего, на что можно нажать, должны быть плавные ховеры и фокусы.

- Красивый код

- Умение работать с git

Плюсом также будет:

- опыт работы с клиентскими фреймворками (Angular, backbone, react)

- приветствуется знание PHP на уровне написания отправки писем и тд.

- опыт работы в команде

- шаблонизаторы Twig, Smarty.

- работа в проектах, написанных на фреймворках (Laravel, Symfony)

- знание английского (на уровне чтения тех. документации)