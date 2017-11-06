Фронтенд-разработчик на доработку сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок353 просмотра

Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы. 

Необходим специалист со следующими познаниями на навыками: 

- Опыт верстки более 3 лет 

- HTML5 + CSS3 

- Хорошее знание CSS3! (Flexbox, трансформации и анимации) 

- Опыт работы с grid CSS фреймворками (Bootstrap, Foundation и т.д.) 

- Знание SASS или LESS + работа с сборщиками Gulp или Grunt (это экономит время)

- Верстка адаптива под ЛЮБЫЕ разрешения до 4 айфона включительно (портерт/лендскейп). 

- Верстка по БЭМу 

- Отличное знание JS и в частности jQuery, опыт работы с jQuery UI 

- Любовь к деталям. У всего, на что можно нажать, должны быть плавные ховеры и фокусы. 

- Красивый код 

- Умение работать с git 

Плюсом также будет: 

- опыт работы с клиентскими фреймворками (Angular, backbone, react) 

- приветствуется знание PHP на уровне написания отправки писем и тд. 

- опыт работы в команде 

- шаблонизаторы Twig, Smarty. 

- работа в проектах, написанных на фреймворках (Laravel, Symfony) 

- знание английского (на уровне чтения тех. документации) 

AngularBootstrapCSSGitHTMLJavaScriptjQueryLaravelPHPSASSSymfonyGulp
8 лет назад
ivanov_kk
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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