Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции. На данный момент нужно: Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев. ...
Редизайн меню, футер и каталога в сайдбаре (Wordpress)
Здравствуйте
Требуется делать изменить дизайн, форму и функциональности меню, футера и каталога в левом сайдбаре.
P.s. огромное пожелание: без каких либо готовых программ и плагин.
Срок: 1 день
Бюджет – небольшой, 400 рублей.
На яндекс, вебмани, карту, моб. тел. и т.д. после выполнения работы.
Сайт: toefl.su/
CMS: Wordpress
P.S. ПРОШУ вас, пишите только если вы согласны с моим условием!!!
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