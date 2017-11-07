Редизайн меню, футер и каталога в сайдбаре (Wordpress)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок305 просмотров

Здравствуйте  

Требуется делать изменить дизайн, форму и функциональности меню, футера и каталога в левом сайдбаре.  

P.s. огромное пожелание:  без каких либо готовых программ и плагин.   

Срок: 1 день  

Бюджет – небольшой, 400 рублей.  

На яндекс, вебмани, карту, моб. тел. и т.д. после выполнения работы.  

Сайт: toefl.su/  

CMS: Wordpress  

P.S. ПРОШУ вас, пишите только если вы согласны с моим условием!!!

WordPress
8 лет назад
olimov
Умед 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Михаил отличный верстальщик и программист с точки зрения профессионализма, все было организовано быстро – что является огромным плюсом, все доработки, комментарии, пожелания, эффекты и прочее были реализованы на лучшем уровне. Ps. никогда не отказался выполнить дополнительные пожелания, всё выполнил как ожидал. Огромное спасибо Михаилу, будем работать дальше :)
Отличный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. За всё время работы было приятно общаться с заказчиком, все комментарии и правки по делу, максимальная помощь и обратная связь. Рекомендую и буду готов поработать вместе снова.

Заявки фрилансеров

dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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