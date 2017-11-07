Редизайн меню, футер и каталога в сайдбаре (Wordpress)

Михаил отличный верстальщик и программист с точки зрения профессионализма, все было организовано быстро – что является огромным плюсом, все доработки, комментарии, пожелания, эффекты и прочее были реализованы на лучшем уровне. Ps. никогда не отказался выполнить дополнительные пожелания, всё выполнил как ожидал. Огромное спасибо Михаилу, будем работать дальше :)