Редактировать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки225 просмотров

Есть сайт, выполнен на WordPress, около 5 страниц. Необходимо перенести с Visual Composer на Advanced Custom Fields, без потери адаптивности

WordPress
8 лет назад
lera_lukia
Лукьянова 
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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