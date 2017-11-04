Адаптивная верстка сайта. СРОЧНО

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Закрыт29 заявок481 просмотр

Здравствуйте, коллеги! Нужно сверстать в html+css бутстраповский адаптивный сайт, состоящий из 4 страниц. Укажите, пожалуйста, стоимость. Пример:

https://dd.zerotheme.com/demo/r531/zBoomMusic/

CSSHTML
8 лет назад
guest_15098262592062
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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