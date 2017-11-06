Ищу специалиста для редактировании микроразметки. Требуется найти ошибку в структурированных данных. Оставляя заявку указывайте скайп.
Адаптивная вёрстка с PSD
Добрый день. Требуется адаптивная вёрстка с PSD-макета. Объём работ: 2 страницы (главная + внутренняя). Макеты не сложные. Важна оперативность работы.
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