Верстка сайта flamingo.poltava.ua и привязка к движку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок216 просмотров

Необходима верстка сайта и привязка к движку Wordpress. 

P.S. Дизайн в процессе работы.

Укажите пожалуйста 2 цены и сроки:

1) на верстку сайта  и привязку к движку Wordpress

2) верстка сайта + привязка к движку + верстка мобильной версии

WordPress
8 лет назад
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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