Сверстать шаблон и натянуть верстку на wordpress

необходимо из макета psd https://yadi.sk/d/d4c9PtpI3PGRYU сверстать адаптивный сайт на вордпресс. здесь https://yadi.sk/d/4tTucU2l3PGRuo итоговое ТЗ на верстку. я прописал плагины, которые можно ставить, но если у вас будут другие идеи по плагинам - готов выслушать.

Так же необходимо создать меню в шапке и в подавле и страницы под него. Чтобы понять какие страницы меню являются статичными, а какие рубриками - смотри сайт http://ank.kz/ (пункты меню взяты с него)