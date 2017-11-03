Сверстать шаблон и натянуть верстку на wordpress

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка145 просмотров

необходимо из макета psd https://yadi.sk/d/d4c9PtpI3PGRYU сверстать адаптивный сайт на вордпресс. здесь https://yadi.sk/d/4tTucU2l3PGRuo итоговое ТЗ на верстку. я прописал плагины, которые можно ставить, но если у вас будут другие идеи по плагинам - готов выслушать.

Так же необходимо создать меню в шапке и в подавле и страницы под него. Чтобы понять какие страницы меню являются статичными, а какие рубриками - смотри сайт http://ank.kz/ (пункты меню взяты с него)

WordPress
8 лет назад
alex623
Громов 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mironchik051603
Кирил 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$140
7 дней
Взял предоплату нечего не доделал, больше не появляется

Заявки фрилансеров

mironchik051603
Кирил 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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