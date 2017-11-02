Адаптивная верстка главной

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  2. HTML-верстка
Закрыт48 заявок543 просмотра

Нужна хорошая адаптивная верстка макета главной из PSD. Оставляйте заявки, указывая опыт адаптивной верстки.

7 лет назад
kintext
Кинев 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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