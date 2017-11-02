Сделать верстку под планшеты и мобильные

Здравствуйте.

Есть готовая вёрстка с никакой-никакой адаптивкой, нужно переделать её под планшеты и телефоны согласно psd (все есть)

верстка: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9USkszeFFnR3J6ZGc

моб.версия: https://drive.google.com/open?id=0ByCP-aplfF9UakZFS3Rtb1VOWDQ

пишите цену и сроки