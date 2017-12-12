Сверстать 6 страницу bootstrap

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки143 просмотра

Добрый день, коллеги.

Необходимо сверстать 6 страницу psd макет.

Требования следующие:

1) Адаптивность средствами bootstrap

2) Чистный код

3) Файлы bootstrap.js bootstrap.css style.css script.css - локально, fontawesome - CDN

4) Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ )

Bootstrap
7 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$60
2 дня
Как всегда на высоте. Быстро, качественно и то что я хотел получить.
Приятно работать! Всё отлично! Спасибо!!!

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asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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