Внести правки сайта на wordpress

Оцените, пожалуйста, доработки по времени и стоимости

http://bazi0009.ru

1. подправить выпадающее меню, нужно будет на услугах

2. сделать кнопки нормальными по стилю (сейчас смотрятся не очень)

3. Снизу закон о персональных данных сделать менее ярким цветом, чтобы не бросалось в глаза - (сереньким что ли)

4. Добавить режим работы в шапку - футер- контакты

5.Добавить адрес в шапку и футер

6. Изменить футер - ссылки на мессенджеры - сейчас картинкой залиты - изменить

продублировать в футере меню нормально - как меню, чтобы было горизонтальным

Выделть номер телефона в футере

7. На главной сделать ссылки с названия услуги в самом нижнем блоке