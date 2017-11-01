Сделать верстку, для мобильного и планешета по двум шаблонам Вес моб. и Планшетной версии должен составлять: до 1 Мб Все макеты имеют вес: Макет моб. версии: 9,9 мбМакет планшетной. версии: ...
Сделать верстку сайта на wordpress
Есть сайт на wordpress - пустой (так что не сломаете)
Шаблон стоит с кактусом(можно заменить на другой более подходящий) - адаптивный с фиксированной верхней полосой - меню.
Образец готового сайта выглядит так примерно bako.ru
Надо сделать вёрстку 3 страниц
1) Главную смотрите картинку и главную на примере bako
2) Страницу каталога смотрите картинку
3) Карточку проекта смотрите картинку Здесь при нажатии должна в сплавать окно с подробной информацией(текст)
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