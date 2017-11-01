Сделать верстку сайта на wordpress

Есть сайт на wordpress - пустой (так что не сломаете)

Шаблон стоит с кактусом(можно заменить на другой более подходящий) - адаптивный с фиксированной верхней полосой - меню.

Образец готового сайта выглядит так примерно bako.ru

Надо сделать вёрстку 3 страниц

1) Главную смотрите картинку и главную на примере bako

2) Страницу каталога смотрите картинку

3) Карточку проекта смотрите картинку Здесь при нажатии должна в сплавать окно с подробной информацией(текст)

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