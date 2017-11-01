Добрый день!

Требуется ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО заверстать сайт для завода.

Единственный сложный элемент - слайдер.

Его нужно сделать с возможность слайда вправо/влево, без глюков при смене новости.

Оранжевая полоса - это время которое отведено на показ активного слайда.

Адаптивно!

Аккуратно

Плавность смены элементов при наведении

CSS анимация бизнес-модели

Любой креатив в верстке приветствуется.

!!! Макет в Adobe XD ( https://xd.adobe.com/view/35a38513-8068-47ad-8600-804c4908f971/ )

Мобильная версия будет добавлена в макет завтра.

Все довольно просто, даже пришлю наработки (сетку, слайдер и анимацию бизнес-модели на главной странице).