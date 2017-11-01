Заверстать сайт для завода

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт55 заявок1487 просмотров

Добрый день!

Требуется ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО заверстать сайт для завода. 

Единственный сложный элемент - слайдер.

Его нужно сделать с возможность слайда вправо/влево, без глюков при смене новости.

Оранжевая полоса - это время которое отведено на показ активного слайда.

Адаптивно!

Аккуратно

Плавность смены элементов при наведении

CSS анимация бизнес-модели

Любой креатив в верстке приветствуется.

!!! Макет в Adobe XD ( https://xd.adobe.com/view/35a38513-8068-47ad-8600-804c4908f971/ )

Мобильная версия будет добавлена в макет завтра.

 

Все довольно просто,  даже пришлю наработки (сетку, слайдер и анимацию бизнес-модели на главной странице).

CSS
7 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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