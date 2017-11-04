Сделать верстку главной страницы по готовому psd макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок384 просмотра

Сделать верстку главной страницы по готовому psd макету. JPG во вложении. После успешного выполнения возможно будет отдельно заказ по внутренним страницам.

8 лет назад
mydata_sa
Максим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
2 дня
Выполнил в срок именно так как хотел. Результатами работы доволен, буду обращаться в дальнейшем.
Всё хорошо. Оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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