Есть работающий сайт на платформе InstantCms. Требуется средствами верстки изменить шаблон. Знание платформы и возможность доработки полей вывода информации весьма приветствуется. В этом случае я не буду передавать часть работы ...
Сделать верстку главной страницы по готовому psd макету
Сделать верстку главной страницы по готовому psd макету. JPG во вложении. После успешного выполнения возможно будет отдельно заказ по внутренним страницам.
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