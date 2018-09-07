Разработка систем управления (CRM/ERP) под ключ на базе Web технологий любой сложности. Интеграция платежных систем.

О себе:

- Беру в работу только ясно изложенные задания;

- Выполняю задачи всегда в срок;

- Со мной работают мои дизайнеры и верстальщики, Вам не нужно искать отдельно специалистов;

Опыт:

- Разработка CRM/ERP систем для студий танцев, йоги, бокса;

- Разработка системы автоматического аудита для коммерческих банков и государственного сектора;

- Разработка чат-ботов для Telegram, Messenger;

- Внедрение оплаты онлайн через сайты (Visa, MasterCard) и разработка подписок на оплаты;

- Аудит безопасности систем по методологии COBIT;

- Тестирование систем на уязвимость, стресс тестирования.

Навыки:

- Senior PHP разработчик (+5 лет) - Разработка с нуля и с использованием популярных фреймворков;

- Senior Front-End разработчик (+8 лет) - Разработка с нуля и с использованием популярных фреймворков;

- Работа с веб серверами Apache, nginx, IIS;

- Настройка и управление корпоративной сетью на базе решений Windows;

- Работа с базами данных MySQL, Windows SQL Server, Oracle, SAP;

- Работа с Big Data (R, Power BI, Google Analytics);

- Использование методологии Agile (SCRUM);

- Написание детальной технической документации (PHPDoc, JSDoc);

- Свободное владение английским, русским, украинским языками;

Профили на других сервисах:

UpWork﻿

Kabanchik

Время работы:

Дни работы - Понедельника по Субботу, Воскресенье выходной;

Время работы - 10:00 - 20:00

Условия работы:

Предоплата 50%. На крупных проектах возможна поэтапная оплата.

Прием платежей:

-Visa/MasterCard любого банка мира (для клиентов комиссия 0%)

-Payoneer

-SWIFT

-Webmoney (как исключение)