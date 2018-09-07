О себе:
- Беру в работу только ясно изложенные задания;
- Выполняю задачи всегда в срок;
- Со мной работают мои дизайнеры и верстальщики, Вам не нужно искать отдельно специалистов;
Опыт:
- Разработка CRM/ERP систем для студий танцев, йоги, бокса;
- Разработка системы автоматического аудита для коммерческих банков и государственного сектора;
- Разработка чат-ботов для Telegram, Messenger;
- Внедрение оплаты онлайн через сайты (Visa, MasterCard) и разработка подписок на оплаты;
- Аудит безопасности систем по методологии COBIT;
- Тестирование систем на уязвимость, стресс тестирования.
Навыки:
- Senior PHP разработчик (+5 лет) - Разработка с нуля и с использованием популярных фреймворков;
- Senior Front-End разработчик (+8 лет) - Разработка с нуля и с использованием популярных фреймворков;
- Работа с веб серверами Apache, nginx, IIS;
- Настройка и управление корпоративной сетью на базе решений Windows;
- Работа с базами данных MySQL, Windows SQL Server, Oracle, SAP;
- Работа с Big Data (R, Power BI, Google Analytics);
- Использование методологии Agile (SCRUM);
- Написание детальной технической документации (PHPDoc, JSDoc);
- Свободное владение английским, русским, украинским языками;
Профили на других сервисах:
Время работы:
Дни работы - Понедельника по Субботу, Воскресенье выходной;
Время работы - 10:00 - 20:00
Условия работы:
Предоплата 50%. На крупных проектах возможна поэтапная оплата.
Прием платежей:
-Visa/MasterCard любого банка мира (для клиентов комиссия 0%)
-Payoneer
-SWIFT
-Webmoney (как исключение)
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