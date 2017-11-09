Сверстать внутренние страницы по .psd макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок286 просмотров

Необходимо сверстать 9 внутренних страниц по готовым .psd макетам.

Продолжение к предыдущему заказу.

Примеры во вложении

8 лет назад
mydata_sa
Максим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$90
4 дня
Работа выполнена в срок и очень качественно. Благодарю.
Работаю второй раз. Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад