Необходимо сверстать сайт, и подключить платежную систему

Дизайн сайта есть, сайт на подобие во этого funpay.ru. Только продаваться будет 1 продукт но по разным ценам, т.е. также будет авторизация пользователей через steam и продажа 1 продукта. 1 пользователь 1 продукт но по разным ценам. Также необходимо реализовать платежную систему как на сайте который я указал выше.