Верстка+Wordpress+Функционал (Ищу юр.лицо)

Ищу специалиста, который сможет полученный .PSD макет сверстать на HTML, натянуть на Wordpress и допилить при необходимости нестандартный функционал (регистрацию через соц. сети, дополнительные уровни пользователей и т.п.)

В районе 200 usd за сайт-визитку.

Обеспечим стабильным потоком заказов.

Пожалуйста, не переоценивайте свои возможности - пишите только опытные специалисты с наличием портфолио и стабильным распорядком дня, чтобы не срывать сроки.

=====Всем желающим=====

Прошу сразу сообщить в заявке или пишите в личные сообщения:

1. Ссылку на ваши работы

2. Примерное кол-во работ, которые вы способны сделать за 1 месяц.