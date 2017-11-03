Приветствую! Ничего сложного, проверить готовый баннер (точнее его код) к требованиям Яндекса https://yandex.ru/adv/requirements/html5 Работы максимум на час для знающих
Верстка+Wordpress+Функционал (Ищу юр.лицо)
Ищу специалиста, который сможет полученный .PSD макет сверстать на HTML, натянуть на Wordpress и допилить при необходимости нестандартный функционал (регистрацию через соц. сети, дополнительные уровни пользователей и т.п.)
В районе 200 usd за сайт-визитку.
Обеспечим стабильным потоком заказов.
Пожалуйста, не переоценивайте свои возможности - пишите только опытные специалисты с наличием портфолио и стабильным распорядком дня, чтобы не срывать сроки.
=====Всем желающим=====
Прошу сразу сообщить в заявке или пишите в личные сообщения:
1. Ссылку на ваши работы
2. Примерное кол-во работ, которые вы способны сделать за 1 месяц.
Заявки фрилансеров
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