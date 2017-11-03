Верстка+Wordpress+Функционал (Ищу юр.лицо)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок390 просмотров

Ищу специалиста, который сможет полученный .PSD макет сверстать на HTML, натянуть на Wordpress и допилить при необходимости нестандартный функционал (регистрацию через соц. сети, дополнительные уровни пользователей и т.п.)

В районе 200 usd за сайт-визитку. 

Обеспечим стабильным потоком заказов.

Пожалуйста, не переоценивайте свои возможности - пишите только опытные специалисты с наличием портфолио и стабильным распорядком дня, чтобы не срывать сроки.

=====Всем желающим=====

Прошу сразу сообщить в заявке или пишите в личные сообщения:

1. Ссылку на ваши работы

2. Примерное кол-во работ, которые вы способны сделать за 1 месяц. 

HTMLWordPress
8 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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