Сверстать шаблон письма на emailframe.work

$12
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок243 просмотра

Есть PSD и сверстанный макет но не на фрэймворке, нужно адаптировать его под почтовые клиенты на каком-то из распространенных фреймворков для верстки писем.

7 лет назад
IceFusion
Марат 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mririan
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Отлично знает свое дело, сам предложил доработки по макету, исправил все ошибки чтобы в результате мы получили валидный код и правильно отображение во всех клиентах. Очень рекомендую Максима!
Приятный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, быстрая оплата! От сотрудничества остались только положительные эмоции. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mririan
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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