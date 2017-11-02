Верстка лендинга терапии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок840 просмотров

Добрый день.  

Верстка лендинга терапии.  

Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки.  

PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету. 

Ожидаемые технологии (но не обязательные. обсуждаемо): Bootstrap, Jquery3.  

Бюджет по договоренности.  

Прошу указывать ссылки на реальные(!) работающие проекты в сети подобного уровня.

Оплата после показа работы на вашем хосте (сбер, киви, вебмани и пр.), предоплат не будет, показ промежуточной работы. Если не подходят условия, просьба не отбирать время. 

Bootstrap
7 лет назад
Color-booms
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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