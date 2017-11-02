Добрый день.

Верстка лендинга терапии.

Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки.

PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету.

Ожидаемые технологии (но не обязательные. обсуждаемо): Bootstrap, Jquery3.

Бюджет по договоренности.

Прошу указывать ссылки на реальные(!) работающие проекты в сети подобного уровня.

Оплата после показа работы на вашем хосте (сбер, киви, вебмани и пр.), предоплат не будет, показ промежуточной работы. Если не подходят условия, просьба не отбирать время.