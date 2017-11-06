Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей. Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.
Адаптивная вёрстка сайта PSD - HTML срочно, макеты в SKETCH или Zeplin
Адаптивная вёрстка сайта PSD - HTML срочно
макеты имеются, включая планшет версию и мобильные
Оплата БЕЗ авансов, оплата по факту готовности задачи
1 раз в час отчёт на вашем сервере
Бюджет 3 000 рублей
Сроки завтра 13-00 по мск
Оставляйте ваш скайп
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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