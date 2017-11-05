Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт55 заявок486 просмотров

Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей. 

Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
ann_indeed
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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